А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетел косыми ударами ,4
Русский язык
А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетел косыми ударами ,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дождь-сказуемое( 1 чертой) (выражано в сущ.), ветер-сказуемое( 1 чертой) (выражано в сущ.), шёл-подлежащие( 2 чертами) ( выражено глаг.), налетел -подлежащие( 2 чертами) ( выражено глаг.).[- =], и[- =].
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