за 2 дня магазин продал 5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5 тонны.В какой из дней магазин продал больше лика и на сколько

Математика

за 2 дня магазин продал 5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5 тонны.В какой из дней магазин продал больше лика и на сколько

Автор: Гость