за 2 дня магазин продал 5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5 тонны.В какой из дней магазин продал больше лика и на сколько
Математика
за 2 дня магазин продал 5/8 тонн лука, причем в первый день 3/5 тонны.В какой из дней магазин продал больше лика и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8-3/5 - 2 день 25/40 - 24/40=1/40 - 2 день 24/40-1/40=23/40 - в первый день больше на 23/40 тонн
Гость:
5/8-3/5=25/40-24/40=1/40 т продали во второй день 24/40-1/40=23/40т больше продали в первый день
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