По железной дороге нужно перевезти 750 т зерна. Сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый по 60 т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40 т, можно перевезти это же зерно?

Математика
По железной дороге нужно перевезти 750 т зерна. Сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый по 60 т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40 т, можно перевезти это же зерно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 750/60=12,5 - надо 13 вагонов 2) 750/40=18,75 - надо 19 вагонов
Гость:
750/60=12,5вагонов, ⇒ надо 13 вагонов 750/40=18,75вагонов,⇒ надо 19 вагонов
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