На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. Сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток непрерывной работы?

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Задача 1 деталь - 2 мин 15 с ? деталей - 9 суток Решение: 2 мин 15 с = 60с *2 +15 = 135 с - робот тратит на 1 деталь (в 1 минуте 60 секунд, тогда в 2 мин = 120 с + 15 = 135 с ) 9 суток (* на 24 ч)= 216 часов(* на 60мин) = 12960 минут(* на 60 с)= 777600 секунд 777600 : 135 = 5760 деталей изготовить робот за 9 суток