В трапиции ABCD диагональ BD перпендекулярна боковой стороне AB , ADB=BDC=30 градусам.Найдите длину AD, если периметр трапеции 60 см.
Геометрия
В трапиции ABCD диагональ BD перпендекулярна боковой стороне AB , ADB=BDC=30 градусам.Найдите длину AD, если периметр трапеции 60 см.
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