Найдите скорость поезда, зная, что он проходит мимо семафора за 6 секунд, а мимо перрона длиной в 350 м – за 20 секунд (скорость поезда постоянна).

Алгебра

Найдите скорость поезда, зная, что он проходит мимо семафора за 6 секунд, а мимо перрона длиной в 350 м – за 20 секунд (скорость поезда постоянна).

Автор: Гость