Найдите скорость поезда, зная, что он проходит мимо семафора за 6 секунд, а мимо перрона длиной в 350 м – за 20 секунд (скорость поезда постоянна).
Алгебра
Найдите скорость поезда, зная, что он проходит мимо семафора за 6 секунд, а мимо перрона длиной в 350 м – за 20 секунд (скорость поезда постоянна).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд проезжает длину перрона за 20 - 6 = 14 секунд, поэтому его скорость 350 / 14 = 25 м/с.
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