Решите задачи арифметическими методами,затем уравнениями: Какие три последовательных числа дают в сумме 147?
Математика
Решите задачи арифметическими методами,затем уравнениями: Какие три последовательных числа дают в сумме 147?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-1+x+x+1=147 3x=147 x=49 48,49,50
Гость:
48+49+50=147 х-1+х+х+1=147 3х=147 х=49 49-1=48 49+1=50
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