Размах крыльев ласточки 30 см;белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки;у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана,а у американского кондора - на 50 см меньше,чем у альбатроса.вычесли величину размаха крыльев у этих ...

Математика

Размах крыльев ласточки 30 см;белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки;у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана,а у американского кондора - на 50 см меньше,чем у альбатроса.вычесли величину размаха крыльев у этих птиц.

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