Размах крыльев ласточки 30 см;белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки;у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана,а у американского кондора - на 50 см меньше,чем у альбатроса.вычесли величину размаха крыльев у этих ...
Математика
Размах крыльев ласточки 30 см;белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки;у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана,а у американского кондора - на 50 см меньше,чем у альбатроса.вычесли величину размаха крыльев у этих птиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размах крыльев у ласточки = 30 см У белоголового орлана 7*30=210 см У альбатроса = 210см+16дм=210см+160см=370см У альбатроса 370-50=320см
Гость:
ласточки 30 см; белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки =30*7=210см=21дм; у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана =21+16=37дм=370см, у американского кондора - на 50 см меньше,чем у альбатроса =370-50=320см
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