орфоэпический словарь

Русский язык
орфоэпический словарь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарь отражающий правила литературного произношения. В словаре включены именно те слова,которые вызывают трудности при произношении и постановке ударения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите скорость поезда, зная, что он проходит мимо семафора за 6 секунд, а мимо перрона длиной в 350 м – за 20 секунд (скорость поезда постоянна).
Ответить
Математика
Решите задачи арифметическими методами,затем уравнениями: Какие три последовательных числа дают в сумме 147?
Ответить
Математика
Заполни квадрат числами так,чтобы сумма чисел  равнялась 15 и в столбиках, и в строчках,и по диагонали  4   5   6
Ответить
Геометрия
В трапиции ABCD диагональ BD перпендекулярна боковой стороне AB , ADB=BDC=30 градусам.Найдите длину AD, если периметр трапеции 60 см.
Ответить
Математика
На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. Сколько таких деталей он может изготовить за 9 суток непрерывной работы?
Ответить