В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, осталось 9кг краски.сколко краски уже использовали? 3)Деду 72 года,а в нуку 14 лет...

Математика

В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, осталось 9кг краски.сколко краски уже использовали? 3)Деду 72 года,а в нуку 14 лет. на сколько лет дедушка старше внука? 4)В новом доме 360 квартир. В одной четвертой части квартир уже поставлены телефоны.Сколько квартир с телефонами в этом доме? 5) в вагоне 48 пассажиров и 2 проводника.Во сколько раз больше пассажиров, чем проводников, в этом вагоне? 6) Если все собранные груши разложить в ящики, по 8 кг в каждый , то потребуется 12 ящиков.Сколько кг груш собрали? 7) В старшей группе дет.садс 28 детей,из них 13 мальчиков. сколько девочек в группе? 8) В семье 6 чел. Мама иснекла 18 пирожков с рисом, ас капустой в 3 раза меньше.Сколько пирожков получил каждый,если все пирожки они разделили поровну?

Автор: Гость