В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, осталось 9кг краски.сколко краски уже использовали? 3)Деду 72 года,а в нуку 14 лет...
Математика
В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, осталось 9кг краски.сколко краски уже использовали? 3)Деду 72 года,а в нуку 14 лет. на сколько лет дедушка старше внука? 4)В новом доме 360 квартир. В одной четвертой части квартир уже поставлены телефоны.Сколько квартир с телефонами в этом доме? 5) в вагоне 48 пассажиров и 2 проводника.Во сколько раз больше пассажиров, чем проводников, в этом вагоне? 6) Если все собранные груши разложить в ящики, по 8 кг в каждый , то потребуется 12 ящиков.Сколько кг груш собрали? 7) В старшей группе дет.садс 28 детей,из них 13 мальчиков. сколько девочек в группе? 8) В семье 6 чел. Мама иснекла 18 пирожков с рисом, ас капустой в 3 раза меньше.Сколько пирожков получил каждый,если все пирожки они разделили поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала нужно найти сколько печенья в одной коробке 30/6=5 кг печенья в одной коробке 2) 24-9=15 кг краски использовали 3) 72-14=58 4) 360/4=90 квартир с телефонами 5) 48/2=24 в 24 раза 6) 12*8= 96 кг 7) 28-13=15 девочек 8) 18/3=6 с капустой (18+6)/6=4 пирожка получил каждый
Гость:
1) 30 : 6 = 5 кг печенья в 1 коробке 2) 24 - 9 = 15 кг краски использовали 3) 72 - 14 = 58 лет разница между дедом и внуком 4) 360 : 4 = 90 квартир с телефонами 5) 48 : 2 = 24 в 24 раза больше пассажиров, чем проводников 6) 12 * 8 = 96 кг груш собрали 7) 28 - 13 = 15 девочек в группе 8) 1. 18 : 3 = 6 пирожков с картошкой 2. 18 : 6 = 3 пирожка с рисом получил каждый 3. 6 : 6 = 1 пирожок с капустой получил каждый 4. 3 + 1 = 4 пирожка получил каждый.
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