Биссектриса угла B прямоугольника ABCD делит его сторону на отрезки AO и OD так, что AO=2OD. Вычислите длины сторон прямоугольника, если его периметр равен 28сантиметров
Геометрия
Биссектриса угла B прямоугольника ABCD делит его сторону на отрезки AO и OD так, что AO=2OD. Вычислите длины сторон прямоугольника, если его периметр равен 28сантиметров
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