Для дачных участков выделили 56 га земли. Сколько получится участков, если площадь каждого будет 10 соток?

Математика
Для дачных участков выделили 56 га земли. Сколько получится участков, если площадь каждого будет 10 соток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 Га - это 100 соток 56*100:10=560  Ответ: 560 участков по 10 соток каждый
Гость:
1га=100 соток 100/10=10 участков на 1 сотке, тогда 56*10=560 участков
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