Составить сказку из 8 предложений
Русский язык
Составить сказку из 8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невезучий жил-был мальчик его звали Костя его звали неудачник,он всё время делал всё на перекосяк .Однажды он увидел дерево ,а под ним был ключик ,а ключик не простой .а золотой.Он побежал к больничке и увидел бабушку и тал кричать -Бабушка!Бабушка! Поглядите какой у меня ключик !Золотой -Внучок,это обычный ключик ,выбрось его зачем он тебе? -Нет,Я его сохраню и он будет от моей комноты! -Ну,ну.. И Мальчик побежал домой ! Утром он его не нашёл ,а увидел зписку:Привет Костик это Фея Бини спасибо что нашёл мой ключик!
Гость:
девочка из будушего! Жила внашем дворе девочка Катя она была странной.Однажды мальчики проследили за ней.И они оказались в машине времени.Катя попросила мальчиков чтобы они некому не говорили про то что случилось с ними.В замен она покажет им её город.Мальчики дали ей обещания и они отправились в Катин город. Он был большой и красивый.Напрошание она им сказала: -Верьтев чудеса!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 6 одинаковых коробках 30кг печенья. сколько кг печенья в 1 коробке? 2)Для окраски дома купили 24кг краски.после того как часть дома покрасили, ос...
Геометрия
Биссектриса угла B прямоугольника ABCD делит его сторону на отрезки AO и OD так, что AO=2OD. Вычислите длины сторон прямоугольника, если его периме...
Алгебра
Связной должен был доставить донесение из пункта А в пункт Б и вернуться обратно. Весь путь туда и обратно он проехал за 14,5 часов, причем, при дв...
Математика
Размах крыльев ласточки 30 см;белоголового орлана - в 7 раз больше,чем у ласточки;у альбатроса на 16 дм больше,чем у орлана,а у американского кондо...
Русский язык