Составить сказку из 8 предложений

Гость: Гость:

Невезучий жил-был мальчик его звали Костя его звали неудачник,он всё время делал всё на перекосяк .Однажды он увидел дерево ,а под ним был ключик ,а ключик не простой .а золотой.Он побежал к больничке и увидел бабушку и тал кричать -Бабушка!Бабушка! Поглядите какой у меня ключик !Золотой -Внучок,это обычный ключик ,выбрось его зачем он тебе? -Нет,Я его сохраню и он будет от моей комноты! -Ну,ну.. И Мальчик побежал домой ! Утром он его не нашёл ,а увидел зписку:Привет Костик это Фея Бини спасибо что нашёл мой ключик!