при посадке овощей одного дня работы остались незасаженнными 3/4 гектара поля.Какая площадь осталась бы незасаженнной,если бы в этот день овощи высадили на площади,большей на 7/20 гектара?в з действия...Заранее спасибо!

Гость: Гость:

так как остались незасаженнными 3/4 гектара поля, значит засадили 1-3/4=1/4га поля, если бы в этот день овощи высадили на площади,большей на 7/20 гектара, то значит было бы засажено 1/4+7/20=5/20+7/20=12/20=3/5 га поля 1-3/5=5/5-3/8=2/5га осталась бы незасаженной