в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12см, а большая составляет с большим основанием угол 45 градусов. Найдите основание трапеции, если ее средняя линия равна 20 см

Геометрия
в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12см, а большая составляет с большим основанием угол 45 градусов. Найдите основание трапеции, если ее средняя линия равна 20 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 основанае=у 2 основанае=у+х х=12 из треугольника у+у+12=20*2 2у=28 у=14   х+у=26  
Гость:
Пусть ABCD- трапеция CK высота на AD AB=12 Угол CDK=45 градусов, тогда KD=CK=AB=12 Пусть BC=x,тогда AD=AK+KD=x+12 По условию задачи    (x+(x+12))/2=20     2x+12=40     2x=28     x=14 То есть     BC=x=14 AD=AK+KD=14+12=26
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