длина прямоугольника равна 15 см 4 мм,а ширина в 2 раза меньше.Наитй периметр
Математика
длина прямоугольника равна 15 см 4 мм,а ширина в 2 раза меньше.Наитй периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(а+в) а=15см4мм=154мм в=154/2=77мм Р=2(154+77)=462мм=46см2мм
Гость:
15см4мм=154мм 154:2=77мм Р=(а+б)*2=(154+77)*2=462(мм) или 46см2мм
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