расказ с пословицей век живи век учись

Знание дают человеку если не все, то очень многое.Без знания человек не знал бысвоего прошлого, не осознавал бы настоящее, и будущее для человека было бы туманно. Учеба- один из способов получения знаний. Народная мудрость гласит: "Век живи век учись". Поэтому нужно брать от жизни максимум в плане образования, особенно сейчас, в молодости, когда формируется характер и мировозрение чкловека. Этот же период наиболее продуктивный для учебы. Знания дают человеку умение жить в обществе, помогают найти ему свое место в жизни и, несомненно, делают саму жизнь интереснее и разнообразнее.

Гость: Гость:

Пришли два мальчика в класс они были такие бездельники что даже кол на голове чеши!Ивот у них в журнале стоит по всем урокам по 2!Они говарят учителям: -Как нам иисправиться? -Для этого сделайте всю домашнюю работу!!-строго ответил учитель -Хорошо мы все сделаем!!-ответили ученики И пошли они к отличнику и говарят ему? -Дай списать домашнюю работу!! -Нет -ответил он им Они развернулись и ушли.Пошли они потом в гости к друг другу.Сначала по бывали у первого никто ничего не знает.Пошли ко второму.У него была бабушка. И сказала бабушка им:Есть одна пословица Век живи,Век учись!