Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно вышли на встречу друг другу два поезда.Поезд из Москвы шёл со скоростью 65 км/ч , а поезд из Ростова-на-Дону - со скоростьюна 7 км/ч меньшей.На каком расстоянии будут поезда через 6 часо...
Математика
Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно вышли на встречу друг другу два поезда.Поезд из Москвы шёл со скоростью 65 км/ч , а поезд из Ростова-на-Дону - со скоростьюна 7 км/ч меньшей.На каком расстоянии будут поезда через 6 часов после начала движения , если расстояние между Москвой и Ростовом-на-Дону 1230км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65 - 7 = 58 км/ч скорость поезда который шел из Ростова-на-Дону 65 + 58 = 118 км/ч скорость сближения поездов 118 * 6 = 708 км проидут поезда за 6 часов 1230 - 708 = 522 км расстояние между поездами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первый сосуд налили mл жидкости,во второй -на 7 л меньше,чем в первый,а в третий сосуд-на10л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось стол...
Математика
Расстояние между пристанями плот проплыл за 24 часа.Какую часть расстояния проплыл плот за 1 час,за 5 часов?
Литература
Геометрия
в прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12см, а большая составляет с большим основанием угол 45 градусов. Найдите основание трапеции...