Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно вышли на встречу друг другу два поезда.Поезд из Москвы шёл со скоростью 65 км/ч , а поезд из Ростова-на-Дону - со скоростьюна 7 км/ч меньшей.На каком расстоянии будут поезда через 6 часо...

Математика

Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно вышли на встречу друг другу два поезда.Поезд из Москвы шёл со скоростью 65 км/ч , а поезд из Ростова-на-Дону - со скоростьюна 7 км/ч меньшей.На каком расстоянии будут поезда через 6 часов после начала движения , если расстояние между Москвой и Ростовом-на-Дону 1230км?

Автор: Гость