В первый сосуд налили mл жидкости,во второй -на 7 л меньше,чем в первый,а в третий сосуд-на10л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосудах вместе.
Математика
В первый сосуд налили mл жидкости,во второй -на 7 л меньше,чем в первый,а в третий сосуд-на10л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосудах вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в 1 сосуде - х л во 2 - (х-7) в 3 - (х-7)+10 И в третьем сосуде, по условию столько, сколько в1+2 решаем уравнение х+ (х-7)=(х-7)+10 х+х-7=х-7+10 2х-7=х+3 2х-х=3+7 х=10 - в первом сосуде 10-7=3 - во втором сосуде 10-7+10 =13 - в третьем проверим: 10+3=13
Гость:
m л жидкости в первом сосуде m - 7 л жидкости во втором сосуде (m - 7) + 10 = m + 3 л жидкости в третьем сосуде m + m - 7 = m + 3 m = 10 10 л жидкости в первом сосуде 10 - 7 = 3 л жидкости во втором сосуде 10 + 3 = 13 л жидкости в первом и втором сосудах. Ответ. 13 л.
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