В первый сосуд налили mл жидкости,во второй -на 7 л меньше,чем в первый,а в третий сосуд-на10л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосудах вместе.

Математика

В первый сосуд налили mл жидкости,во второй -на 7 л меньше,чем в первый,а в третий сосуд-на10л больше,чем во второй.В третьем сосуде оказалось столько жидкости,сколько в первом и втором сосудах вместе.

Автор: Гость