высота правильной четырехугольной пирамиды=5 см, а сторона основания 6 см.Найти боковое ребро.
Геометрия
высота правильной четырехугольной пирамиды=5 см, а сторона основания 6 см.Найти боковое ребро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*6=36 √2*6/2=√2*3 25+18=43 x=√43
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