Подсчитайте в килобайтах количество информации в тексте,если текст состоит из 800 символов,а мощность используемого алфавита-128 символов.

Экономика

Подсчитайте в килобайтах количество информации в тексте,если текст состоит из 800 символов,а мощность используемого алфавита-128 символов.

Автор: Гость