Подсчитайте в килобайтах количество информации в тексте,если текст состоит из 800 символов,а мощность используемого алфавита-128 символов.
Экономика
Подсчитайте в килобайтах количество информации в тексте,если текст состоит из 800 символов,а мощность используемого алфавита-128 символов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^i = 128 i = 7 бит 800 * 7 = 5600 бит 5600 : 8 = 700 байт 700 : 1024 = 0,684 килобайт.
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