акой объем занимают 100 моль ртути?
Физика
акой объем занимают 100 моль ртути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=m/M ⇒ m=v*M, a V=m/p, где m - масса, M - молярная масса, p - плотность, V - объем, тогда V=(v*M)/p=(100 моль*200,59г/моль)/13,6г/см³≈1474,9см³ ⇒ 100моль ртути занимает объем ≈ 1,5 литра
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