Перечислить изменение происходящее в организме растения в течении различных времён года)) помогите плиз....)  

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зима-растение замерзает, его постоянно нуно утеплять, поливать. весна-появляются листочки, цветы, плоды. весной растение можно поливать не так обильно как летом. лето-растение при жарком и сухом климате может засохнуть и погибнуть. в это время года желательно обильно поливать растение. если растение плодовое, то именно летом, а также в начале и середине осени можно срывать плоды. именно тогда плоды созревают. осень- осенью растение может оппасть, пожелтеть бОльшее количество листочков, чем в другое время года. поливка может быть кереной, поливать по мере высыхания.