Как изменится ускорение тела, если массу тела увеличить в 2 раза,а действующую нанего силу в 2 раза уменьшить?
Физика
Как изменится ускорение тела, если массу тела увеличить в 2 раза,а действующую нанего силу в 2 раза уменьшить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ma F1=m1a1 F2=F1/2 m2=2m1 F1=4m1a2 Ускорение уменьшится в 4 раза
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