Как изменится ускорение тела, если массу тела увеличить в 2 раза,а действующую нанего силу в 2 раза уменьшить?

Физика

Как изменится ускорение тела, если массу тела увеличить в 2 раза,а действующую нанего силу в 2 раза уменьшить?

Автор: Гость