проверка слова танце,ивать
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проверка слова танце,ивать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
танцевать(корень-танц,суффикс-ев,окончание-ать).проверочное слово-ТАНЕЦ.
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