некто имеет 6 сыновей,один другого старше 4 годами,ф самый старший сын втрое старше младшего.Чему равен возраст младшего сына?
Математика
некто имеет 6 сыновей,один другого старше 4 годами,ф самый старший сын втрое старше младшего.Чему равен возраст младшего сына?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)младшему сыну 10лет 2)14 3)18 4)22 5)26 6)старшему сыну 30лет 30лет в три раза больше 10лет Ответ:10лет
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