Помогите составить уравнение задумай двузначное число умножь сумму его цифр на 11 затем отними задуманное число от полученного результата Получилось 25

Математика

Помогите составить уравнение задумай двузначное число умножь сумму его цифр на 11 затем отними задуманное число от полученного результата Получилось 25

Автор: Гость