запишите уравнение прямой FK проходящей через точки: F(-3;1) и K(-5;9)

Геометрия
запишите уравнение прямой FK проходящей через точки: F(-3;1) и K(-5;9)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-x1      y-y1 ------ = -------- x2-x1    y2=y1  x-(-3)      y-1 -------  =  ------- -5-(-3)      9-1 (x+3)*8=(y-1)*(-2) 8x+24=-2y+2 8x+2y+22=0 4x+y+11=0
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