запишите уравнение прямой FK проходящей через точки: F(-3;1) и K(-5;9)
Геометрия
запишите уравнение прямой FK проходящей через точки: F(-3;1) и K(-5;9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-x1 y-y1 ------ = -------- x2-x1 y2=y1 x-(-3) y-1 ------- = ------- -5-(-3) 9-1 (x+3)*8=(y-1)*(-2) 8x+24=-2y+2 8x+2y+22=0 4x+y+11=0
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