В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?
Математика
В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87357-18500=68857 книг было в библиотеке три года назад
Гость:
1) 87357-18500=68857
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