В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?

Математика

В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?

Автор: Гость