Пять яблок и три груши весят 810 гр , а три яблока и пять груш 870 гр, Сколько весит одно яблоко? одна груша?
Математика
Пять яблок и три груши весят 810 гр , а три яблока и пять груш 870 гр, Сколько весит одно яблоко? одна груша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+3y=810 3x+5y=870 x=870/3-(5/3)y 5(870/3-(5/3)y)+3y=810 1450-(25/3)y+3y=810 4350-25y+9y=2430 1920=16y y=120 x=290-200=90
Гость:
пусть яблоки х, а груши у, тогда 5x+3y=810 3x+5y=870 x=870/3-(5/3)y 5(870/3-(5/3)y)+3y=810 1450-(25/3)y+3y=810 4350-25y+9y=2430 16у=1920 y=120г весит груша подставим в уравнение 3x=870-5*120 х=270/3=90г весит яблоко
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