Пять яблок и три груши весят 810 гр , а три яблока и пять груш 870 гр, Сколько весит одно яблоко? одна груша?

Математика

Пять яблок и три груши весят 810 гр , а три яблока и пять груш 870 гр, Сколько весит одно яблоко? одна груша?

Автор: Гость