составьте распространённые предложение так, чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором-дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обрацением

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составьте распространённые предложение так, чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором-дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обрацением

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