составьте распространённые предложение так, чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором-дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обрацением
Русский язык
составьте распространённые предложение так, чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором-дополнением,в третьем-обстоятельством,в четвёртом-обрацением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)стоит моя прекрасная родина 2)Много написано стихов о родине 3)Я уеду на родину. 4)Родина, как ты прекрасна
Гость:
1.Москва-моя родина.2."Кто расскажет мне о родине?"-спросил учитель.3.На моей родине живут мои земляки. 4.Родина,мила ты и родна мне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?
Математика
Пять яблок и три груши весят 810 гр , а три яблока и пять груш 870 гр, Сколько весит одно яблоко? одна груша?
Математика
Три большие и две маленькие коробки конфет дороже двух больших и трех маленьких коробок конфет на 30 руб, Сколько стоит большая коробка конфет, есл...
Русский язык