Встретились два бывших одноклассника, мужчина и женщина. "Сколько у твоей сестры детей?"-спросил мужчина. "Трое"-ответила женщина. "Сколько им лет?" "Если перемножить их возраст, то получится 36. Старший любит играть в теннис. ...
Математика
Встретились два бывших одноклассника, мужчина и женщина. "Сколько у твоей сестры детей?"-спросил мужчина. "Трое"-ответила женщина. "Сколько им лет?" "Если перемножить их возраст, то получится 36. Старший любит играть в теннис. А если сплюсовать их возраст, то получится номер моего дома, ты его знаешь!" Вопрос -по сколько лет каждому из детей сестры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 можно разложить на множители такими способами: 1·1·36 1·2·18 1·3·12 1·4·9 1·6·6 2·2·9 2·3·6 3·3·4 Дальше здесь чуть-чуть неправильно записано условие задачи. После разговора о сумме лет мужчина должен был сомневаться в ответе и женщина должна была добавить, что старший любит играть в теннис. Тогда выбирается два варианта с одинаковыми суммами - это 2,2,9 и 1,6,6. Последний вариант не подходит, так как старший один. Значит, близнецы меньшие. Т.е., ответ - 2, 2 и 9 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составьте распространённые предложение так, чтобы слово родина в первом из них было подлежащим,во втором-дополнением,в третьем-обстоятельством,в че...
Математика
В библиотеки хранится 87357 книг. За последние три года фонд библиотеки увеличился на 18500 названий. Сколько книг было в библиотеки три года назад?