Встретились два бывших одноклассника, мужчина и женщина. "Сколько у твоей сестры детей?"-спросил мужчина. "Трое"-ответила женщина. "Сколько им лет?" "Если перемножить их возраст, то получится 36. Старший любит играть в теннис. ...

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36 можно разложить на множители такими способами: 1·1·36 1·2·18 1·3·12 1·4·9 1·6·6 2·2·9 2·3·6 3·3·4 Дальше здесь чуть-чуть неправильно записано условие задачи. После разговора о сумме лет мужчина должен был сомневаться в ответе и женщина должна была добавить, что старший любит играть в теннис. Тогда выбирается два варианта с одинаковыми суммами - это 2,2,9 и 1,6,6. Последний вариант не подходит, так как старший один. Значит, близнецы меньшие. Т.е., ответ - 2, 2 и 9 лет.