Определите старший разряд частного чисел 28640 и 5728

Математика
Определите старший разряд частного чисел 28640 и 5728
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28640:5728=5 Это разряд единиц. 
Гость:
частное чисел 28 640 и 5 728 = 5 Ответ: старший разряд 5
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