В первом книжном шкафу 268книг,во втором-на 120 книг больше,а в третьем в 4 раза меньше,чем во втором.Сколько всего книг в трёх шкафах?

Математика

В первом книжном шкафу 268книг,во втором-на 120 книг больше,а в третьем в 4 раза меньше,чем во втором.Сколько всего книг в трёх шкафах?

Автор: Гость