В первом книжном шкафу 268книг,во втором-на 120 книг больше,а в третьем в 4 раза меньше,чем во втором.Сколько всего книг в трёх шкафах?

Математика
В первом книжном шкафу 268книг,во втором-на 120 книг больше,а в третьем в 4 раза меньше,чем во втором.Сколько всего книг в трёх шкафах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
268+120=388 388/4=97 268+388+97=753
Гость:
1) 268+120=388(к)- во втором шкафу 2) 388:4=97(к)- в третьем шкафу 3) 268+388+97=753(к)-всего Ответ: в трех шкафах 753 книг.
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