сыщик не раскрывал в среднем 5% преступлений. сколько было совершено преступлений,если раскрыто 190?

Математика
сыщик не раскрывал в среднем 5% преступлений. сколько было совершено преступлений,если раскрыто 190?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190=100-5=95%=0,95x x=190/0,95=200
Гость:
100%-5%=95% 190:95*100=200 (пр.) Ответ. 200 преступлений. 
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