найдите в см. методом проб и ошибок длину и ширину прямоугольника,если длина прямоугольника на 5 см больше ширины,а его площадь 84 см квадратных (длина и ширина-натуральные числа)

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Так как площадь прямоугольника - это произведение его сторон ( длины и ширины), то получается х- ширина, (х+5) - длина, а площадь х*(х+5)=84. Найдем пары чисел, произведение которых дает 84. 1*84=84 2*42=84 3*28=84 4*21=84 5*16,8 - не подходит по условию 6*14=84 7*12=84 - нашли! если ширина 7, то длина на 5 больше ( 7+5)=12 Проверяем: 7 *( 7+5) = 84 Ответ:ширина прямоуг.=7 см, длина = 12 см.