ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев?  Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До конца маршрута ему осталось проехать 65км.Чему равна длина маршрута.Решите зада...

Математика
ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев?  Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До конца маршрута ему осталось проехать 65км.Чему равна длина маршрута.Решите задачи по действием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1 Решение 1) 560/140=4м - на каждое платье. 2) 4*180= 720м. ткани на 180 платьев. Ответ: 720м Задача 2 Решение 2*55 = 110 км. 65+110=175км Ответ: 175км
Гость:
№1  1) 560:140=4(м)-пойдет на одно платье 2) 4*180=720(м)- пойдет на 180 платьев   №2 1) 55*2=110(км)-путь который проехал автобус 2) 110+65=175(км)-длина маршрута Ответ: длина маршрута равна 175км.  
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