ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев? Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До конца маршрута ему осталось проехать 65км.Чему равна длина маршрута.Решите зада...

Математика

ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев? Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До конца маршрута ему осталось проехать 65км.Чему равна длина маршрута.Решите задачи по действием

Автор: Гость