в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.

Математика

в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.

Автор: Гость