в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.
Математика
в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)395-145=250кг(апельсинов) 2)250+395=645кг(всего)
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