в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.

Математика
в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)395-145=250кг(апельсинов) 2)250+395=645кг(всего) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать  по  состау слова ; Лисонька, коровушка.
Ответить
Физика
Гроза бушует в 3 км от туристического лагеря. Через какое время после вспышки молнии туристы слышат удар грома?
Ответить
Математика
ИЗ 560м ткани сшили 140 одинаковых платьев.Сколько ткани пойдёт на 180 таких же платьев?  Автобус ехал 2ч со скоростью 55км/ч и сделал остановку.До...
Ответить
Русский язык
разбор слов по составу подоконник
Ответить
Математика
сыщик не раскрывал в среднем 5% преступлений. сколько было совершено преступлений,если раскрыто 190?
Ответить