Разобрать по состау слова ; Лисонька, коровушка.
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Разобрать по состау слова ; Лисонька, коровушка.
Ответ(ы) на вопрос:
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лисонька лис-корень оньк-суффикс а-окончание лисоньк-основа коровушка коров-корень ушк-суффикс а-окончание коровушк-основа
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