Разобрать  по  состау слова ; Лисонька, коровушка.

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Разобрать  по  состау слова ; Лисонька, коровушка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лисонька лис-корень оньк-суффикс а-окончание лисоньк-основа   коровушка коров-корень ушк-суффикс а-окончание коровушк-основа
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