Составь пять верных равенств,используя следующие значения площади: 15 см2,800м2,30000см2,19га,23м2,8соток,3м2,1900а,2300дм2,1500мм2.
Математика
Составь пять верных равенств,используя следующие значения площади: 15 см2,800м2,30000см2,19га,23м2,8соток,3м2,1900а,2300дм2,1500мм2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15см2=1500мм2, 800м2=8 соток,30000см2=3м2,19га=1900а,23м2=2300дм2.
Гость:
15см2=1500мм2 800м2=8 соток 30000см2=3м2 19га=1900а 23м2=2300дм2
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