РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 155,1/(2,75X-5,5)-1,5=5,55

Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 155,1/(2,75X-5,5)-1,5=5,55
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
155,1:(2,75X-5,5)-1,5=5,55 155,1:(2,75X-5,5)=5,55+1,5 2,75Х-5,5=155,1:7,05 2,75Х=22+5,5 Х=27,5:2,75 Х=10
Гость:
155,1:(2,75х-5,5)-1,5=5,55 155,1:(2,75х-5,5)=5,55+1,5 155,1:(2.75х-5,5)=7,05 2,75х-5,5=155,1:7,05 2,75х-5,5=22 2,75х=22+5,5 2,75х=27,5 х=27,5:2,75 х=10  
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