РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 155,1/(2,75X-5,5)-1,5=5,55
Математика
РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ 155,1/(2,75X-5,5)-1,5=5,55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
155,1:(2,75X-5,5)-1,5=5,55 155,1:(2,75X-5,5)=5,55+1,5 2,75Х-5,5=155,1:7,05 2,75Х=22+5,5 Х=27,5:2,75 Х=10
Гость:
155,1:(2,75х-5,5)-1,5=5,55 155,1:(2,75х-5,5)=5,55+1,5 155,1:(2.75х-5,5)=7,05 2,75х-5,5=155,1:7,05 2,75х-5,5=22 2,75х=22+5,5 2,75х=27,5 х=27,5:2,75 х=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь пять верных равенств,используя следующие значения площади: 15 см2,800м2,30000см2,19га,23м2,8соток,3м2,1900а,2300дм2,1500мм2.
Математика
в полатку привезли яблоки и апельсины.яблок было 395 кг. а апельсин на 145 кг меньше. сколько фруктов привезли в полатку.
Русский язык