роща занимает участок поля в форме квадрата, периметр которого 8км. сколько гектаров земли занимает роща?
Математика
роща занимает участок поля в форме квадрата, периметр которого 8км. сколько гектаров земли занимает роща?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площа = 8/4=2*2=4квадратних кілометри 1 га = 10 000 квадратних метрів 4000 000 квадратних метрів/ 10 000 квадратних метрів=400га
Гость:
1км²=100га Р=4а, а=Р/4=8/4=2км S=а*а=2*2=4км²=400га
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