двое рабочих выточили за восьмичасовой рабочий день 144 детали.Один из них вытачивает 7 деталей в 1 час. У какого рабочего производительность труда больше?На сколько деталей в час больше он вытачивает, чем другой

7*8=56деталей первый за день 144-56=88 деталей за день второй 88/8=11деталей в час второй 11-7=4детали больше производительность второго рабочего больше на 4 детали

Гость: Гость:

1)7х8=56 дет. вытачивает за день один рабочий 2)144-56=88 дет. вытачивает второй рабочий за один день 3)88:8=11 дет. за один час вытачивает вт. рабочий 4)11-7=4 дет. на 4 детали больше вытачивает второй рабочий Ответ:производительность труда больше у второго рабочего на 4 детали.