В школе учатся четыре талантливых подростка: Иван, Петр, Алексей и Андрей. Один из них – будущий хоккеист, другой преуспел в футболе, третий – легкоатлет, четвертый подает надежды как баскетболист. О них известно следующее: Ива...

Экономика

В школе учатся четыре талантливых подростка: Иван, Петр, Алексей и Андрей. Один из них – будущий хоккеист, другой преуспел в футболе, третий – легкоатлет, четвертый подает надежды как баскетболист. О них известно следующее: Иван и Алексей присутствовали в спортзале, когда там занимался легкоатлет.Петр и хоккеист вместе были на тренировке баскетболиста.Хоккеист раньше дружил с Андреем, а теперь неразлучен с Иваном.Иван не знаком с Алексеем, так как они учатся в разных классах и в разные смены. Кто чем увлекается? футболист баскетболист легкоатлет хоккеист Иван Петр Алексей Андрей

Автор: Гость