В школе учатся четыре талантливых подростка: Иван, Петр, Алексей и Андрей. Один из них – будущий хоккеист, другой преуспел в футболе, третий – легкоатлет, четвертый подает надежды как баскетболист. О них известно следующее: Ива...
Экономика
В школе учатся четыре талантливых подростка: Иван, Петр, Алексей и Андрей. Один из них – будущий хоккеист, другой преуспел в футболе, третий – легкоатлет, четвертый подает надежды как баскетболист. О них известно следующее: Иван и Алексей присутствовали в спортзале, когда там занимался легкоатлет.Петр и хоккеист вместе были на тренировке баскетболиста.Хоккеист раньше дружил с Андреем, а теперь неразлучен с Иваном.Иван не знаком с Алексеем, так как они учатся в разных классах и в разные смены. Кто чем увлекается? футболист баскетболист легкоатлет хоккеист Иван Петр Алексей Андрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
иван-занимается легкой атлетикой,петр-баскетболом, алексей-хоккеем, андрей-футболом
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