какова сила давления подсолнечного масла на дно бутылки площадью 15 кв см, если уровень масла находиться на высоте 20см

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Давление в сосуде с жидкостью Р=рgh где р-плотность масла в условии не задана - примем ее 800кг/м^3 P=800*10*0.2= 1600 Па Сила давления на дно F= P*S= 1600* 15*10^(-4)= 2.4Н