какова сила давления подсолнечного масла на дно бутылки площадью 15 кв см, если уровень масла находиться на высоте 20см
Физика
какова сила давления подсолнечного масла на дно бутылки площадью 15 кв см, если уровень масла находиться на высоте 20см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление в сосуде с жидкостью Р=рgh где р-плотность масла в условии не задана - примем ее 800кг/м^3 P=800*10*0.2= 1600 Па Сила давления на дно F= P*S= 1600* 15*10^(-4)= 2.4Н
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