из книги выпал кусок,состоящий из подряд идущих листов.Оказалось,что номера первой и последней его страниц-трёхзначные числа,в записи которых участвуют цифры 1,5,8(каждая цифра по разу).Сколько страниц содержит выпавший кусок?

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Это арифметическая прогрессия, где есть первый член, последний член, разность прогрессии. Надо узнать n-кол-во членов прогрессии. Из записи чисел понятно, что наименьшим числом будет 158- первый член прогрессии, а наибольшим 851 - последний член прогрессии. Каждая страница, по номерам больше другой на 1- это наша разность. Запишем математически)) Дано: а1 - 158 a n - 851 d - 1 Найти: n-? a n+1 = a n + d a n = a1+d(n-1), 851 = 158 + 1 (n-1) решаем уравнение 851 = 158 + n - 1 851 = 157 + n n = 851-157 n =694 Ответ: выпавший кусок содержит 694 страницы