Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?

Математика

Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?

Автор: Гость