утром в магазине было 380кг яблок и 180 кг груш.к закрытию магазина осталось295кг яблок и106 груш.каких фруктов за день продали больше и на сколько кг?
Математика
утром в магазине было 380кг яблок и 180 кг груш.к закрытию магазина осталось295кг яблок и106 груш.каких фруктов за день продали больше и на сколько кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
380-295=85кг яблок продали 180-106=74кг груш продали 85 > 74 85-74=11кг ⇒ яблок продали на 11кг больше, чем груш
Гость:
1) 380-295=85(кг)-осталось яблок 2) 180-106-74(кг)- осталось груш 3) 85-74=11(кг) Ответ: яблок продали на 11 кг больше чем груш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
в трех одинаковых многоэтажных домах m квартир. в скольких таких же домах n квартир? вычисли при m=96 n=640
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать с...
Математика
Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?