утром в магазине было 380кг яблок и 180 кг груш.к закрытию магазина осталось295кг яблок и106 груш.каких фруктов за день продали больше и на сколько кг?

Математика

утром в магазине было 380кг яблок и 180 кг груш.к закрытию магазина осталось295кг яблок и106 груш.каких фруктов за день продали больше и на сколько кг?

Автор: Гость