в трех одинаковых многоэтажных домах m квартир. в скольких таких же домах n квартир? вычисли при m=96 n=640

Математика

в трех одинаковых многоэтажных домах m квартир. в скольких таких же домах n квартир? вычисли при m=96 n=640

Автор: Гость