в трех одинаковых многоэтажных домах m квартир. в скольких таких же домах n квартир? вычисли при m=96 n=640
Математика
в трех одинаковых многоэтажных домах m квартир. в скольких таких же домах n квартир? вычисли при m=96 n=640
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)96÷3=32 квартиры в одном доме. 2)640÷32= в 20 домах 640 квартир.
Гость:
1) 96:3=32(кв)- в одном доме 2) 640:32=20(д) Ответ: в 20 домах 640 квартир.
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