что предложила золотая рыбка за своё спасение
Литература
что предложила золотая рыбка за своё спасение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой дам за себя откуп: Откуплюсь чем только пожелаешь. - сказала рыбка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Собаку посадили на цепь длиной 3 метр,прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли(за 1м примите длину отрезка 1см ),по которому может бегать с...
Математика
Чему будет равна сумма всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых в четыре раза больше суммы его цифр?
Математика
Математика
Помогите!!!!! Контрольную работу писали 28 учеников.Отметку (5) получили 7 человек.отметку (4) -14 человек,а все остальные учащиеся получили отметк...