что предложила золотая рыбка за своё спасение

Литература
что предложила золотая рыбка за своё спасение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой дам за себя откуп:  Откуплюсь чем только пожелаешь. - сказала рыбка.
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